政院長蘇貞昌購買漫畫要買給孫女，卻遭眼尖民眾發現發票竟打上行政院統編，引發爭議，政院秘書長李孟諺回應，所有漫畫皆為蘇貞昌使用家中尚未花用的3倍券付費，並未使用公務預算，會到店家更換收據發票。對此，資深媒體人謝寒冰在臉書PO文寫下，難道是因為不能報帳，所以一定要搶回對獎的機會嗎？

李孟諺表示，蘇貞昌所購買的漫畫，總金額為3010元，其中3000元為3倍券支付，10元由他本人借給蘇貞昌，並未使用行政院長特支費或其他公務預算。蘇貞昌公開使用3倍券購買漫畫贈給家人，於法不能用公款核銷，主計單位也不會核可。

謝寒冰指出，「03722403(政院統編號碼)事件，蘇貞昌果然又霸氣(87)回應：我也不知道有人多事！圍觀群眾感到欣慰...」；說到此，他忍不住直言，「只是院長，統編打都打了，幹嘛去換回來？難道是因為不能報帳，所以一定要搶回對獎的機會嗎？」

不少網友則附和地說，「會不會是店員故意打統編，目的是不讓蘇貞昌中發票？」「不准再有下次喔，不然會歪樓波及了店家」、「吃相難看」、「跟牛肉麵一樣，都太早揭穿，應該等報完帳再來追究」。

(中時新聞網)