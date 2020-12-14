2020年讓全世界都陷入一種強烈焦慮感的一年，現在終於到了尾聲，辛苦了一年，最期待的就是大家最在意的年終獎金。星座專家甯甯老師接受《中時新聞網》專訪表示，往年的年終都是幾家歡樂幾家愁，老師也列出三位年終幸運兒，到底誰會獲得財神爺的眷顧呢？

年終尾牙財神降臨！「3星座」荷包財運滿滿滿

星座專家甯甯老師分享，年終獎金財神爺眷顧的三個星座幸運兒。（示意圖／shutterstock）

第一名：摩羯座

「工作狂」這個名詞是大家對於摩羯座的第一印象，這個星座的特質是個穩紮穩打，默默耕耘，默默辛苦與付出的一個星座，在職場上遇到困難，總是能夠迎刃而解，因為摩羯座比其他星座還要有毅力，所以默默地為公司付出的一個員工，當然年終獎金就會一級棒。

第二名：白羊座

白羊座是個有衝勁、有幹勁，甚至喜歡挑戰自我的星座，在事業方面，一路都很順遂，所以白羊座在今年出現了另外一種優勢，因為在工作上表現很順利的關係，同時也助長他在感情路上，多出一些桃花，這樣的好運讓大家既羨慕又嫉妒。

第三名：獅子座

獅子座是個很有執行力及行動力的星座，在工作方面，他會趁大家尚未準備好的情況下，他已經做好萬全的準備了，所以事業表現上，獅子座的成效遠超過其他人，對此，獅子座今年的貴人，比較偏向於主管或同事，所以年終獎金的部分，自然而然就不會太少。

以上是星座專家對於三位年終星座幸運兒的分析，其實有開心就有哀愁，接下來老師將揭曉，年終衰神降臨的三位星座，不僅荷包會掛蛋，甚至身體會面臨太操勞的狀況。

到底有哪些星座會被衰神纏上呢。（示意圖／shutterstock）

第一名：雙魚座

雙魚座今年有點不太努力，同時也沒有什麼好運氣，這個不努力不是指他們能力不好，而是並沒有把太多心思放在工作上，雙魚座比較著重在交際應酬、談戀愛以及交朋友，專家建議偷懶歸偷懶，不用心歸不用心，但還是要稍微演一下給老闆看，不然等到要領年終時，就欲哭無淚了。

第二名：處女座

處女座今年下半年度，受到家庭以及感情因素的問題，一直困擾著自己，讓自己太操勞，在工作上，總是會面臨到種種困難，所以最後就變成蠟燭兩頭燒的感覺，專家建議，先把個人的事情都處理好之後，好好的在事業上努力衝刺，就能扳回一城。

第三名：射手座

射手座在這一年，給人呈現一種享樂主義的感覺，他著重於玩樂享受，在工作方面就沒有抱負及理想，所以年終獎金的部分，就不會有太好的數字，老師建議，射手座的朋友，玩歸玩，還是要努力工作，若沒有錢要怎麼玩得盡興。

（攝影/陳威成、剪輯/陳宏睿）

(中時新聞網)