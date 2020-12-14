泛黃的老照片裡，有史宗儀將軍和袍澤的許多戰地回憶。（李金生翻攝）

泛黃的老照片裡，有史宗儀將軍和袍澤的許多戰地回憶。（李金生翻攝）

史宗儀站在「匪炮」擊中的連長室坑道口。（李金生翻攝）

史宗儀將軍（中）在昔日國安局研究班「同學」金門縣消防局長翁宗堯陪同下舊地重遊。（李金生攝）

1973年至1975年戍守金門的史宗儀將軍，難忘在大膽島最前線遇運補斷炊，煮16年前「823炮戰」美援罐頭充饑，還有2度險些遭「匪炮」炸死的往事。他今天趕在觀光處「老兵召集令」活動結束前夕，將自己珍藏近半個世紀的駐防紀念相冊贈送縣府留存，為大時代戰地故事留下歷史見證。

今年高齡72歲，但依舊精神矍鑠的史宗儀，陸官正期班第40期畢業，1973年以迄1975年間先後駐防料羅灣、小金門南山頭和大膽島，1984年至1997年奉派沙烏地阿拉伯王國、南非和新加坡等地武官，迄2005年以國防部少將人事處長退役。

泛黃的老照片裡，一身結實肌肉的史宗儀，抖擻精神挺立在一座座精神標語下，肅殺的戰地氣氛裡，都是他和年輕袍澤戍守前線，枕戈待旦的點滴回憶。

史宗儀說，有一回對岸水鬼摸上大膽島，岩石下流竄著3條人影，全島立即進入雷霆演習，守軍對準目標猛丟手榴彈，天亮卻在血水中遍尋不著屍體，倒是我方1名搜索兵誤觸詭雷，下肢被炸得像玉米稈一樣，火速後送本島截肢保命。

金門冬季東北季風凜冽，大、二膽菜船無法靠岸，島上運補斷炊，守軍竟然從坑道中找出16年前「823炮戰」美援的魚肉罐頭，打開一看像木材般乾硬，弟兄們用水泡軟後煮熟，照樣囫圇吞下肚。

當年對岸炮火未曾間斷，史宗儀在大膽連長室坑道口遭遇炮擊，炮彈距離只有5公尺，幸運逃過一劫；還有一回在金門本島參加南雄師部會議後，與另2位連長去看電影途中，在山外路口管制哨也遭炮擊，滋、滋聲響就在身旁，只見炮宣彈就在幾公尺外落地，怵目驚心景況至今難忘。

史宗儀這回要專程到小金門，與昔日最照顧官兵的營輔導長林馬騰相會，也在昔日國安局研究班「同學」金門縣消防局長翁宗堯陪同下舊地重遊，只是昔日熟悉的南雄戲院、駐地營區，甚至於買貢糖的店家都不見了，眼前都是高樓和新房子，讓他這位老兵欣喜金門變得繁榮、進步時，也有一些失落感。

(中時 )