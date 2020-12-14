台東文化的未來前瞻與趨勢論壇今天登場。（台東縣政府文化處提供）

由台東縣長饒慶鈴倡議成立1年多的青年文化觀察團，歷經7次研習、4次工作坊、3次論壇及2次縣外觀摩，就6大主議題及33個子議題，以撰寫臺東縣第1本文化白皮書為目標，進行了廣泛而深入的探討，縣府文化處14日舉辦「臺東文化的未來前瞻與趨勢論壇」，希望讓白皮書的策略框架接軌國際文化組織，也為未來10年台東的文化永續發展開拓出一條務實、可操作化的在地行動路徑。

論壇於上午9時在台東美術館舉行，邀請台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所劉俊裕教授、清華大學環境與文化資源學系榮芳杰副教授、屏東大學文化創意產業學系古淑薰助理教授、台北當代藝術館張玉漢副館長擔任與談人，與臺東青年文化觀察團、縣府各局處代表對話。

饒慶鈴表示，青年文化觀察團是她在參選縣長的六大政見，其中文化加值第五項「召開全縣文化會議並成立台東青年文化觀察團」，而且她也提出「台東不只是台東」的口號，透過跨際整合的概念，能夠不斷超越自已，一路走到今天她有很多的感動。

其中文化處由處長到每位科長、同仁，在沒有任何教科書或範本下，經過研習、工作坊與論壇等方式，由在地力量以下向上，以自己的觀點撰寫臺東縣第一本文化白皮書為目標。

在這場論壇中，青年文化觀察團、學者專家、民眾在論壇中從臺東經驗，共同探索臺東文化路徑及文化資產在臺灣文化史中的時代意義，希望透過藝術在社區鄉里間萌芽，在臺東共築一個文化平權的幸福城市。

透過臺東文化的未來與前瞻論壇與「前進2030：開拓臺東文化永續發展的行動路徑」文化白皮書的架構，臺東不僅是第一個接合文化部全國文化會議、文化白皮書及文化基本法框架的地方縣市，更將成為臺灣第一個將城市文化政策白皮書與聯合國2030永續發展目標系統化接軌的國際都市。

(中時 )