方文琳是演藝圈的美魔女代表，55歲的她擁凍齡顏值和不科學的好身材，每回曬照都讓外界驚豔，這次方文琳則是豪曬上妝對比照，她無懼素顏曝光，還霸氣寫下：「還沒上粉底前的皮膚（雖然本來就不錯）」。

方文琳稍早在臉書曬出彩妝禮盒，她直接試用，並豪氣曬上妝前後對比照，方文琳大方曝光素顏，還霸氣寫下：「還沒上粉底前的皮膚（雖然本來就不錯）」，只見55歲方文琳膚質白皙透亮、臉上沒有太多歲月痕跡，高顏值超不科學。

方文琳豪曬素顏。（圖／取材自方文琳臉書）

而在方文琳的上妝照中，其實和她素顏差不多，除了氣色提亮、修飾細紋外，方文琳素顏和上妝的模樣差異不大，網友也紛紛留言讚：「（素顏）真正漂亮」、「皮膚真好幼米米」、「水噹噹」。

方文琳近距離自拍，好膚質全都露。（圖／取材自方文琳臉書）

方文琳不只顏值凍齡，她還擁前凸後翹的身材曲線，方文琳日前就曬出運動影片，她辣穿中空裝，解放蠻腰和細手超養眼，方文琳噴汗運動超紓壓，她還直呼過癮：「人的極限有時候就是逼出來的」。

(中時新聞網)