鋁質電容廠金山電（8042）公告，董事會決議通過發行三年期無擔保可轉換公司債（CB），金額為5億元，票面利率為0，資金將用於償還銀行借款。

金山電今年前三季營收達27.1億元，稅後純益為4,600萬元，每股稅後純益為0.36元，累計今年前十一月營收33.85億元，較去年同期微幅衰退0.2％。

韓DRAM廠加速舊產能轉換生產CIS 受益轉單效應 晶豪科、鈺創樂透
瑞助沼氣發電 獲跨界傑出獎

(工商 )

#金山電 #擬發行 #億元可轉換公司債 #鋁質電容 #無擔保