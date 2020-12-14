金山電 擬發行5億元可轉換公司債 18:402020/12/14 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鋁質電容廠金山電（8042）公告，董事會決議通過發行三年期無擔保可轉換公司債（CB），金額為5億元，票面利率為0，資金將用於償還銀行借款。 金山電今年前三季營收達27.1億元，稅後純益為4,600萬元，每股稅後純益為0.36元，累計今年前十一月營收33.85億元，較去年同期微幅衰退0.2％。 韓DRAM廠加速舊產能轉換生產CIS 受益轉單效應 晶豪科、鈺創樂透 瑞助沼氣發電 獲跨界傑出獎 (工商 ) #金山電 #擬發行 #億元可轉換公司債 #鋁質電容 #無擔保 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 穩健收益投資 首選金融債 04:102020/12/14 投資理財 健身器材業 12月營收強強滾 04:102020/12/14 證券．權證 業務擬鬆綁機器人理財拚轉骨 04:102020/12/14 金融．稅務 榮田綠能產業用工具機出貨旺 04:102020/12/14 產業．科技 朝天宮300年首次大法會 用科技打造防疫系統 17:592020/12/14 寶島 美企猛發債 滿手現金創新高 04:102020/12/14 全球財經 元大電動車N掛牌 康舒等列成分股 04:102020/12/14 投資理財 信評機構失職 人行放重話 04:102020/12/14 全球財經 壽險狂吸金 金管會促縮手 04:102020/12/14 財經要聞 生質柴油催化劑「點石成金」 台科大與中山大學登權威期刊 14:402020/12/14 生活 《類股》台積、聯電兩樣情 台積電17日除息聚焦 10:172020/12/14 財經 財經熱門新聞 玩真的！第三波打炒房工具 浮出檯面 - 財經要聞 - 工商時報 緯創印度廠掀暴動 上萬支iPhone遭搶 蘋果回應了 - 財經 曾撂話買台積電！陸第2間校企恐破產 北京不想救原因曝光 - 財經 近30年首見 人民幣超凶猛 專家爆明年底最恐怖價位 - 財經 砍單iPhone 12傷到台積5奈米？專家不忍了驚爆1句 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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