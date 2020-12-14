2020 KIDE高雄國際發明暨設計展，12日圓滿閉幕。僑光科技大學14日表示，由該校電腦輔助工業設計系主任林昱呈，及生活創意設計系主任陳建良，帶領兩系師生，在加拿大、德國、克羅埃西亞等28個國家、超過400件作品的激烈競爭中，脫穎而出，共有9件作品，勇奪5金2銀2銅，再榮獲一項大會特別獎，且參賽作品全數獲獎，成績斐然！

僑光科大董事長陳伯濤指出，雖然今年因新冠肺炎疫情關係，致使學生無法出國，但仍砥礪自我積極參加國內舉辦國際競賽，以獲取比賽經驗，特別是英文的練習與使用。

本屆高雄國際發明展，僑光科大甄選校內優秀創意，以量少質精的作品，讓來自各國好手，看見該校雄厚的發明實力！該校參賽學生更藉此強化英文實戰能力，展現FBI教學成果，更讓創意與國際化接軌，提升國際競爭力。

在得獎作品中，由該校電腦輔助工業設計系林昱呈、朱賢儒兩位教授，帶領學生林昕璇、鄭槿亦、李崇嘉、曾琳、張采如，及謝佳璇所研發最新發明專利作品「旅行箱省力連結裝置」，採用更為便利、安全與美觀的創新設計，可有效串聯數個行李箱，以解決多行李箱攜帶者的不便與負擔，連續在俄羅斯阿基米德國際發明展，及此次高雄國際發明暨設計展皆獲得評審的高度評價，而奪得金牌及特別獎。該作品目前正朝向商品化邁進。

另一件金牌作品「軍用數位迷彩服裝結構改良」，是由國防工業發展基金會所支持的數位迷彩服改善研究。研究人員在迷彩服上結合軟材質與氣動力結構設計，形成衣內立體氣動力結構，透過腰身折線與特殊孔洞設計，增加結構立體型態，產生氣動力可以有效解決背部、跨下，及臀部的悶熱問題，提升舒適度。此作品更是經過主客觀的學術研究證明，可有效降低皮膚溫度，並改善衣內微氣候數據。

同樣奪金的發明作品，還有由生活創意設計系李世珍、陳建良、趙子芳教授的研發團隊所指導學生設計的水資源再利用裝置產品，以結合水槽排水管線與落水頭的功能，將生活中可再利用的廢水進行儲存。

至於其他榮獲金牌的發明作品，包括陳建良、李世珍、楊雅淳老師團隊所研發的多功能外套，及工設系謝菁樺老師團隊所研發的防災地磚警示燈等。

此次僑光團隊學生從創意思考到設計、模型製作，及海報製作與全程英文即席報告等都接受指導老師完整而嚴謹的教學與輔導。有部分參賽同學，還是一年級新生，短短時間內，便展現令人驚艷成績。參賽同學透過各國優秀作品的相互交流互動，增進學生的英語表達能力與拓展國際視野，讓學生獲得參與大型國際發明競賽實戰的寶貴經驗。

(工商 )