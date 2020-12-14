根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周全數股票基金呈現淨流入，其中美股基金轉為淨流入、金額為20.59億美元，新興市場持續迎來資金淨流入，淨流入金額增至34.06億美元。

安聯投信表示，今年以來，全球市場儘管經歷新冠疫情、貿易戰、地緣政治及美國大選的洗禮，不過不確定性降低、政策效應浮現及疫苗的相繼問市，風險性資產明顯回溫。以MSCI世界指數為例，12月以來上漲1.76％、MSCI新興亞洲上漲3.43％、MSCI新興市場上漲4.15％、MSCI新興拉美同期間漲幅更達10.06％。

安聯投信表示，疫苗普及狀況將大幅降低新冠易情衝擊，預估2021年第二季之前，新冠疫苗需求遠大於供給，且多數產能已被成熟國家鎖定，直到明年下半年舒緩，估計全年度產能將達90億劑。隨著疫苗可望普及進而降低疫情衝擊，展望後市，整體而言，2021年經濟往上走，通膨仍溫和，貨幣政策寬鬆、但增量可能較少，各國都推出財政政策，但強弱勢表現不同調。

根據安聯環球投資最新分析顯示，經濟復甦可能於2021年趨於平緩，全球成長率或將高於預期中的5％，實際步調取決於全球疫苗問世後的接種狀況及普及率，各區域表現可能存有較大差異。 與此同時，因應氣候變遷和其他關鍵問題、支持後疫時代經濟可持續復甦機會也愈來愈多，將有更多類股表現出色，不再僅限於疫情初期表現突出的大型科技股。

(旺報 )