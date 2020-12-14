Angelababy 2015年為雜誌拍封面，大尺度畫面引發網友熱議。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

大陸女星Angelababy（楊穎）擁有一張宛如洋娃娃般的精緻臉蛋，經常登上各大時尚雜誌封面，近日她5年前拍的一組性感照被挖出，卻被部份網友質疑是「男性角度下的女性」，意外引發兩派網友意見。

陸網近日挖出Angelababy 2015年為時尚雜誌拍攝封面的照片，只見Angelababy躺在地上，擺出一系列性感Pose，女攝影師陳漫則跨在她身上，由上往下拍攝，取景角度更顯得撩人，火辣程度破表。

Angelababy性感照遭質疑性暗示。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

尤其照片中，Angelababy穿著性感，除了半脫洋裝加絲襪造型，還有只穿著內衣入鏡、微露酥胸的畫面，搭配大紅唇的裝容，完全散發性感成熟美，氣場十足，不少網友看了再感嘆一次「辣死我啦姐姐」、「有一說一，姐的顏值還是很能打的」、「很經典的一封了，哪怕時隔那麼多年，看還是覺得很驚艷」。

不過這組舊照被挖岀後，就有網友認為尺度太大，留言批「這都什麼啊…」、「有點日本AV的感覺」、「這已經超越性感了吧…少兒不宜」，甚至質疑有性暗示，但也有人緩頰說「挺好看也很正常啊…杠啥啊」、「天…有些人的那張嘴…滿腦子都是什麼啊」、「真是倒退了，很多年前男人裝就是比這個還過火，有什麼好大驚小怪的」，意外又掀起一波討論。

(中時新聞網)