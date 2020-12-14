僑育國小以「優品僑育以客為尊」作為客語結合校訂課程，讓孩子在真實生活情境中活用客語，進而培養學童愛客家、愛家鄉的態度。14日客委會副主委鍾孔炤、苗栗縣長徐耀昌等人視察學校推動成果，並肯定校方的教學用心。
僑育國小客語結合校訂課程內容豐富多元，規畫自製學校附近廟宇桌遊、上網練習客家話，到老人文康中心和長者以客語對話、自製客家桔醬，文創包裝並設計桔醬創意料理，再將設計並完成創意客家菜，與社區長者分享，並且自製客家龍在校園體驗迎龍的客家童玩樂趣，還到社區美食街進行訪問、市調與影片介紹，親近客家文化。
僑育國小校長李雯琪表示，僑育國小校訂課程願景為「鍾愛家鄉」，希望透過6年的課程陪伴，讓孩子認同、喜愛及創新客家文化，未來出社會能把家鄉放在心上，甚至回饋造福鄉里。
鍾孔炤說明，若用中文翻譯成客語教學，成效較不顯著，學校團隊用心教學，將日常用語放到平常的對話中教學，才能讓孩子記得並善用，回到家還能與家長對話，有效傳承母語文化。
徐耀昌也表示，縣府近幾年來動沉浸式客語、客語結合校訂課程、客語生活學校等計畫，在全國評比大放異彩，未來將配合新課綱精神強調素養導向，持續推動生活化的語言學習環境。
(中時 )
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