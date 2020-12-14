距離2020年結束僅剩1個，各家房企紛紛在年底前衝刺業績，但從前11月的銷售表現已能大致看出房企表現，尤其在具行業風向標意義的前10大房企的今年格局基本已敲定。據《中國房地產報》統計，綜合官方與機構數據，前11月銷售排行前10大陸房企分別為碧桂園、中國恒大、萬科、融創中國、保利發展、中海地產、綠地控股、世茂集團、華潤置地以及招商蛇口。

分析前11月銷售排名，傳統巨頭「碧恒萬融」依舊佔據前4名位置，重點在於後半段的格局，可以看出TOP 10房企有所洗牌，也就是排名第10的招商蛇口。

同時相比去年排位，出現較明顯出現下滑的是新城控股與龍湖集團，2家都跌出TOP 10，從前11月數據來看，龍湖集團位列第11位，新城控股則位列第13位。

另值得注意的是，由於今年市場與大陸官方調控等因素，對於TOP 10房企而言，規模增速放緩更明顯，前11月TOP 10房企規模增速多數在10％及以下，雖然像招商蛇口、中國恒大仍有超過15％成長，但近期世茂集團也公告將2021年目標增速降至約10％。

(旺報 )