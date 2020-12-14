自今年5月初以來人民幣匯率持續走高至2年多高點，累計漲幅近10％，近日更挺進6.5價位。當進口企業享受升值利多下，反過來大陸傳統出口企業卻在承受人民幣升值的負面衝擊。多位出口企業負責人都表態「6.5已是極限」，當人民幣升值到6.5關口已觸及企業承壓底線，利潤空間壓縮至負。

據《21世紀經濟報導》引述一位廣州大型服裝紡織外貿企業管理人直言，人民幣迅速升值白白蒸發很多利潤，之前都是用比較好的匯率簽單，例如300萬美金的訂單按6.9或接近7的浮動匯率換算與談價。但再2、3個月後貨物即將於年底運出，到時收回來的依舊是300萬美金，匯率卻已下跌至6.5，相當1美元就縮水0.4元人民幣。

觀察14日最新人民幣匯率表現，在岸匯價微漲44點升至6.5367；離岸匯價則震盪趨漲，到晚間6點半開出6.5193價位。招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽表示，預計人民幣匯率的區間中樞在明年上半年會進一步升至6.4。

(旺報 )