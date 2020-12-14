華航777F新塗裝，維持貨運標誌「CARGO」內藏台灣形狀。（華航提供）

華航全新機身塗裝曝光！中華航空為歡慶61周年，首架777F貨機也完成整備，新塗裝不但維持貨運標誌「CARGO」的企業標準色，最大亮點更在「CARGO」的C中藏有台灣的圖案。但此台灣意象卻招來更多負評，網友嫌外觀太醜「像掉漆」，又不見「TAIWAN」字樣，直呼根本浪費錢：說好的更名呢？

華航今（14）日公布新增台灣意象後的全新機身塗裝照片。為了歡迎華航家族新成員，777F機隊全新塗裝維持貨運標誌「CARGO」的企業標準色，延續華航「紅梅揚姿」的精神，更可看見「CARGO」的C中藏有台灣本島地圖的輪廓。

不過此新聞被轉貼到PTT上後，網友卻抨擊此台灣意象過模糊，僅一個台灣地圖印在「CARGO」中，連印上「TAIWAN」都不敢，其實很難讓外國人對台灣產生連結，根本無法讓世界看到台灣。另外，網友指出，機身後方依舊出現「China airline」字樣，再加上前面的台灣圖案，反而變成了中國台灣。

針對外觀部分，CARGO中的台灣圖案，乍看之下更像是「掉漆」，認為新塗裝是浪費錢的舉動。對此，網怒批，說好要更名，凸顯台灣意象，但成果卻像是偷偷摸摸藏著台灣，恐怕此次更名，只是淪為給台灣人自爽的小動作而已，那還乾脆不要改。

網友表示，「原來是Taiwan啊，我還以為我們叫cargo」、「笑死，只是藏個島圖在裡面，誰知道這哪個島」、「怎麼連TAIWAN字樣都沒打上去...」、「Cargo是台灣哦？中間一個台灣島的形狀就叫正名哦」、「說好的更名呢？」、「自慰膩，連TAIWAN都不敢弄上，弄個圖誰會知道」、「China airline加上Taiwan不就中國台灣」、「C字像是貼皮邊邊掉漆，超醜」、「醜死了，可憐，改成這樣也爽？」、「怎麼每次都搞的像偷偷摸摸不想讓人知道的鳥樣」。但也有網友指出，中華航空China airline若真的要改名，還涉及國際航權問題，想正名Taiwan並沒有那麼簡單。

(中時新聞網)