苗栗縣政府鼓勵優秀國中畢業生留鄉就讀縣內高中職，推動「鮭魚回流計畫」及「會考激勵方案」，今年共有44位學子表現優異符合資格，14日苗栗縣長徐耀昌共發出500萬元獎學金。

縣府規畫高額獎學金，藉由會考激勵方案及鮭魚回流獎勵制度，吸引優秀國中畢業學子留在家鄉學習發展。縣府教育處指出，縣內優秀國中畢業生、優秀運動員就讀苗栗縣公私立高中職，即可申請獎學金，會考成績5A5＋、寫作5級分以上可獲獎學金8萬元；達5A、寫作5級分以上，獲獎學金3萬6000元；運動方面曾代表苗栗縣參加全中運，或教育部舉辦的全國甲組聯賽獲前3名者，可獲得獎學金8萬元，今年共有44位學子符合資格。

此外，縣府針對認真辦學、「拔尖」與「扶弱」有成的國中，頒發會考激勵方案學校獎並給予獎勵金，共計13所國中獲獎。其中，有3校的單科精熟全校比例優於全國比例，分別為照南國中、私立建台中學、私立君毅中學。

徐耀昌14日頒獎表揚優秀學子與學校，共發出501萬7000元高額獎學金。徐耀昌表示，透過「會考激勵方案」及「鮭魚回流」獎勵制度，鼓勵學校認真辦學，也讓縣內優異表現子弟，留在苗栗縣就讀高中職，期望整體提升苗栗縣的學習風氣及教育品質，創造教育新高峰。

(中時 )