僅管2021年澳洲網球公開賽開打日期，會比原本預定的2月8日晚三個星期，但對於今年賽季動刀治療膝傷的瑞士39歲男網天王費德勒來說，時間上仍有點緊迫，存在屆時趕不上比賽的風險。

費德勒自從今年1月30日在澳網男單準決賽不敵塞爾維亞球王喬柯維奇後，本季就沒有參加任何一站ATP巡迴賽，在2月份打完慈善網球賽，也對受傷的膝蓋動了兩次刀治療，受訪時他表示：「我希望到今年10月狀況可以恢復到百分之百，但如今還沒回到理想狀態，要趕上明年初的澳網恐怕時間上很緊繃。」

39歲的費德勒才獲選為瑞士過去70年最佳運動員，頒獎典禮周日在瑞士大城蘇黎世舉辦，他也不打算急著上場比賽，他說：「我們最初的計畫就是要有足夠的時間恢復，直到確定可以前進到下一步，我們才會有所行動。」

因為新冠肺炎疫情的防疫政策，要參加澳網的選手們，必須在2021年1月15日到17日之間抵達墨爾本，之後進行14天自我隔離，目前也不確定澳網前一周會不會有比賽讓球員熱身。

(中時 )