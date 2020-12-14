苗栗縣無形文化資產審議委員會開放旁聽，今年提案審議客家山歌、獅山勸化堂九獻禮、傳統木雕，廣徵民意、匯集各方意見，喚醒民眾對文化資產的重視，進而認識及保存苗栗傳統文化與技藝，使文化資產指定登錄決策更加完善。

今年度審議大會依據文化部文化資產局分成兩大類別辦理，分為「傳統表演藝術、民俗、口述傳統及傳統知識與實踐文化資產審議委員會」及「傳統工藝及保存技術保存者文化資產審議委員會」，將針對「傳統表演藝術-客家山歌、「民俗-獅山勸化堂九獻禮」及「傳統工藝-傳統木雕」進行審議，2場審議委員會分別於18日、23日登場。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示，苗栗縣擁有多元文化，多年來登錄縣定有形文化資產計72項，無形文化資產計33項，其中國定古蹟鄭崇和墓、國定民俗賽夏族paStaay及泰雅紋面傳統縣定古蹟山腳蔡氏濟陽堂，均為縣內具代表性的文化資產，今年將針對傳統表演藝術-客家山歌、民俗-獅山勸化堂九獻禮及傳統工藝-傳統木雕進行審議。

文觀局說明，苗栗縣文化資產審議委員會開放民眾旁聽，期盼透過開放旁聽，廣徵民意、匯集各方意見，喚醒全民對文化資產的重視，進而認識及保存苗栗原住民族文化，使文化資產指定登錄決策更加完善，也藉此讓民眾了解各項審議過程，落實全民參與、政府公開透明的目標。

(中時 )