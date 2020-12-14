獨／橫綱凱咪驚爆失婚 怨詐欺犯前夫「從頭騙到尾」

網紅橫綱凱咪不僅擁有F罩杯火辣身材，個性也同樣嗆辣，日前因「7成網美賣淫」等辛辣發言在網路上爆紅，未料卻遭爆失婚有小孩，前夫還是有刑案前科的詐欺犯，對此橫綱凱咪接受《中時新聞網》獨家專訪坦言，因為不想一直活在謊言之中，所以決定結束這段婚姻，並表示前夫是自己人生很大的汙點，遇到他真的是倒楣透頂，天天都在哭，甚至為他一夜白了頭。

「前夫是一個慣性說謊的人，沒有目的在說謊」，橫綱凱咪感嘆，跟他生活在一起，覺得自己一直活在謊言中，不僅如此，還曾朝自己丟東西，當發現對方死性不改後，決定快刀斬亂麻結束這段婚姻，更一肩擔起賺錢育養孩子這件事，橫綱凱咪表示，自己沒有時間悲傷，還必須堅強的面對往後生活。

談到個人未來對於感情的想法，凱咪則說，她並不排斥再談感情，還是願意相信婚姻，相信愛情，只是那時候遇到不對的人，現在回想起來，如果當時沒有遇到這樣子的人，現在恐怕也沒有辦法挺過這些閒言閒語。

橫綱凱咪表示前夫是自己人生很大的汙點，遇到他真的是倒楣透頂，天天都在哭，甚至為他一夜白了頭。

「原來網紅圈、台北的這些女生這麼黑暗，我發現跟她們交朋友可以，但就僅限於工作，真的不要講到家裡的事情。」，凱咪痛批，這件事會浮上檯面，是因為被「綠茶婊」爆料，她表示，一群妹聚在一起就喜歡聊八卦，從鄉下來台北打拚的時候，對人較無防備，很直白的就會去講這些事情，但沒想到有天會被拿來爆料，對此凱咪氣憤表示，「個人的工作跟小孩有什麼關係？」，自己是為了保護小孩才沒有公開，並非刻意隱滿。

橫綱凱咪也提到，網紅很常遇到感情問題，由於曾經歷大風大浪，所以比較能坦然的開導她們，但她們時常會覺得，為什麼妳有辦法閃婚、離婚、生小孩？甚至會問我，妳怎麼走過來的？對此凱咪感性的說：「我邊哭邊走就這樣走過來啦，因為人生不是只有這個人，也不是只有感情，其實我們還有很多事情可以做。」

(中時新聞網)