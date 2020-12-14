國際奧會(IOC)今天通知中華奧會，2012年倫敦奧運女子舉重金牌確定由台灣選手許淑淨遞補，許淑淨一正式成為台灣首位奧運雙金得主。根據體育署的國光獎章獎勵辦法，在中華奧會收到正式的成績確認單後，許淑淨就可依照證明提出國光獎金申請，初估若從2012年11月到今年年底，許淑淨可獲得補發362萬6千元。

(中時新聞網)