許淑淨遞補倫敦奧運女子舉重金牌 可獲補發362萬元國光獎金 19:062020/12/14 中時新聞網 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 女子舉重名將許淑淨。圖為她在2016里約奧運時為我國舉起金牌。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際奧會(IOC)今天通知中華奧會，2012年倫敦奧運女子舉重金牌確定由台灣選手許淑淨遞補，許淑淨一正式成為台灣首位奧運雙金得主。根據體育署的國光獎章獎勵辦法，在中華奧會收到正式的成績確認單後，許淑淨就可依照證明提出國光獎金申請，初估若從2012年11月到今年年底，許淑淨可獲得補發362萬6千元。 告別中天52台 三大招牌談話節目戶外開講 張碩尹獲台北美術獎首獎 物種共生回看歷史 (中時新聞網) #許淑淨 #遞補 #倫敦奧運 #舉重金牌 #可獲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台塑生醫拿「生醫界奧斯卡獎」 SNQ國家品質標章防疫類別最多認證 12:522020/12/11 財經 女性與藝術對話 創造美麗人生 04:102020/12/11 地方新聞 帝寶工業獲2020年亞太企業精神獎優異勵志品牌 10:202020/12/14 財經 台東市公所主辦「馬卡巴嗨樂團大賽」熱鬧登場 17:022020/12/12 寶島 台北美術獎揭曉 張碩尹獲首獎 04:102020/12/12 運動天地 龍華科大建校51周年 發出2000萬獎金 19:432020/12/13 寶島 WADA公布年度禁藥案 歐美國家最多 16:102020/12/12 體育 正義冠冕存留 資深員工驕傲 04:102020/12/12 焦點要聞 不只抽iPhone... 產險各出奇招攻線上商機 04:102020/12/13 金融．稅務 元富盃尋找潛力股競賽 贏家出列 04:102020/12/14 證券．權證 全國身障運台中隊創歷年佳績 盧秀燕頒獎金勉勵 22:402020/12/11 寶島 體育熱門新聞 NBA》柯瑞三分神射再現 勇士熱身賽險勝金塊 - 體育 許淑淨事件 鴕鳥心態比誤食禁藥更可怕 - 體育 中職》將改披富邦悍將戰袍 楊瑞承：或許這就是職業棒球 - 體育 高球》美國女子公開賽大雨延賽 涉野日向子1桿領先 - 體育 NBA》與喬丹不同 詹皇不愛垃圾話 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。