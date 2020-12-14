據友財網報導，價值超過4.8兆（人民幣，下同）的中國股票將於明年開放出售，這將考驗估值處於5年來最高水平的中國股市。

招商證券指出，這將是至少自2011年以來的最大限售股解禁數額。彭博編制的數據顯示，這也相當於整個中國股市市值的7％左右。

中金公司表示，明年面臨限售股解禁最多的五家公司是寧德時代、邁瑞醫療、富士康工業互聯網、中信建投證券和中國人民保險集團，各有至少1980億元的股票要解禁。

可以肯定的是，市場面臨著限售股解禁和內部拋售帶來的越來越大的壓力。

(旺報 )