皇家傳承牛肉麵位在新莊的冷凍調理包工廠，上月遭人檢舉未依法申請登記，新北市府第一時間前往稽查，並輔導業者辦理工廠登記，不過皇家牛肉麵首次送件時申請文件有缺漏，審核未通過，業者近日補齊文件重新送審，新北市經發局將再次安排會勘，決定是否核照。

皇家傳承牛肉麵捲入行政院前發言人丁怡銘風波，遭丁怡銘指控牛肉麵使用萊牛，業者第一時間出示文件澄清沒有使用萊牛，丁怡銘也請辭道歉，不料多日後皇家傳承又遭不明人士檢舉，稱其位在新北市新莊區的冷凍加工廠，未依規定向新北市登記。

經發局上月23日前往稽查，發現業者工廠土地屬於乙種工業區，建物也都符合規定，表示會輔導業者依「食品工廠建築及設備設廠標準」及「工廠管理輔導法」辦理工廠登記。

經發局指出，但辦理工廠登記須備妥工廠登記申請書、公司核准函及變更登記表或商業登記核准函、主要機器設備表及配置圖、建築物配置平面簡圖及面積計算表等10多項文件，業者首次送件文件不齊全，遭要求補件，目前業者已在最後一刻補齊相關資料，初審皆無問題，預計擇日至工廠會勘，決定是否核照。

(中時 )