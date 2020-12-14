桃園捷運公司為配合桃園市府推動建置再生能源政策，分別於去年6月建置蘆竹機廠及今年12月建置青埔機場，兩機廠共鋪設約1萬7千片太陽能板、共設置容量約5500kWp，另可供全台1千6百戶家庭用電，且減碳量高達近3千公噸。

桃捷公司14日舉行桃捷青埔機廠太陽能光電系統啟用典禮，桃捷表示，桃捷2年內陸續鋪設完成蘆竹機廠與青埔機廠太陽能光電系統，其中蘆竹太陽能光電廠共鋪設6380片模組的太陽能板，設置容量為1946kWp，每年發電量達204萬度，相當於可供應561戶家庭用電1整年，也替桃捷帶來221萬收益。

而青埔機廠經過半年的規畫及4個月的建置時間，14日正式啟用，共鋪設11078片太陽能板，設置容量為3600kWp，預計每年發電可達378萬度，相當於可供應1040戶家庭用電使用1整年，並減少每年二氧化碳2千公噸的排放量，同時也替桃捷增加421萬收入。

桃捷表示，建置費用及維修費用皆由昱鼎電業公司負責，收益則是兩者拆分，因此對桃捷來說僅需提供場地部分，不僅可以替永續、環保盡一份力，同時也能帶給桃捷回饋金費。

(中時 )