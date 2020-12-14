靈鷲山第27屆水陸空大法會12月9日至16日在桃園巨蛋啟建，蔡英文總統14日晚間出席「幽冥戒」佛事，與靈鷲山開山住持心道法師一起供燈，並虔誠地為全民讀誦祝禱文，祈求疫情消弭、世界和平。

靈鷲山開山37年來一直扮演心靈寄託和社會公益的角色，每年都會啟建水陸法會，今年因場地維修及新冠肺炎疫情影響延至12月舉辦，並首度採取網路直播，服務海內外無法到場的信眾。也將於15日下午舉辦「愛心贊普」捐贈儀式，將十方募集而來的物資，轉贈給急需的弱勢族群，傳達佛法的佈施精神。

靈鷲山表示，盼透過水陸法會8天7夜的法筵勝會，集體共振的修行力量，凝聚善念善緣、讓心靈安定自在。另幽冥戒是水陸法會內壇重要佛事，蔡英文14日晚上抵達法會現場，先到富貴金佛前獻花禮佛，隨後逾千信眾身著海青，以梅花座位方式，神情莊嚴等待佛事開始，與心道法師登壇至聖殿首席供燈，並於現場誠心讀誦祝禱文為全民祈福。

另心道法師致贈2021辛丑牛年墨寶給蔡英文，他說，水陸法會是個可以懺悔過去、現在和未來的地方，特別是今年新冠疫情肆虐全球，期許各界持續做好基本防疫工作，以「心安」跟「好心」來面對後疫情時代。

(中時 )