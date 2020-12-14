政府祭出打炒房政策，試圖從金融工具、市場供需面下手，房產專家章定煊在臉書表示，這次政府打炒房比過往精準很多，但如果炒房的黑狗們還不死心，仍可以視狀況繼續出牌。

章定煊指出，這次政府打炒房的方案跟過去打房，有3大不同特色：第一，各部會的聯合行動，以協調好的組合拳方式出手，讓整體效果提升很多；第二，選擇性部分比過去精準許多，過去黑狗偷食，白狗當災的情況降低很多；第三，一次不把牌出完，會視後續的情況繼續出牌。

章定煊表示，行政院從2005年開始，頒布整體住宅政策，其中一項是「加強住宅及不動產相關資訊的建置及發布」，然後開始了大量房地產相關資料庫的建置與房地產相關指標的發布，經過15年，累積了大量的房地產相關資料庫。

章定煊指出，也多虧張金鶚主持了不少民間的研究案，也訓練出一批可觀的研究的人員，開枝散葉後成為政府或民間房地產相關研究機構的骨幹。他強調，很多人認為張金鶚只是空頭總司令，但在近20年來張老師培養出來大量台灣房地產人才，儘量的讓學生能在房地產界繼續貢獻，才是對台灣房地產最大的貢獻。這些資源都是這次打炒房的重要工具，在打炒房前已經去分析炒房的樣態，而且透過資料庫的連結與交叉比對，觀察與診斷打炒房的政策效果。

章定煊表示，系統資料研究本來是整天想縮減的經費，反而是國家進步的最大動力，對於國家方向的擬定、公共政策品質與市場效率提升有非常大的幫助。近年大數據的興起創造政府與企業的成功，就是最有力的實證，並提到台灣要進入已開發國家行列，數據提供政策方向，不然老是民粹治國、風向治國，一個國家只會原地空轉。

這次金管會進行銀行資本管制、中央銀行選擇性信用管制、內政部預售案場檢查與推實價登錄2.0、財政部紅單追稅與所得基本稅額條例修正，各部會都出手一輪，是不是還會有後續呢？若是炒房的黑狗們不死心，應該會有第二輪出手時機。

章定煊認為，實價登錄2.0敗部復活，無疑不肖的銀行與建商自己要負上最大的責任，當時業者認為，如果突然實行預售屋登錄，會造成交易的混亂與交屋的困難，但隨著時間推進，狀況沒有改善，甚至大搞紅單銷售，進行價格炒作。

章定煊最後提及，不肖銀行業者利用修繕貸款與消費者貸款，玩超額放貸的把戲，更糟糕的是這些業者還打業配、網路行銷，宣傳各種秒殺建案，等於是在媒體上狠狠打政府的臉，等到實價登錄2.0送到立法院，剛好也是檢視立法院的袞袞諸公，到底還值不值得各位神聖的一票。

(中時新聞網)