桃園市政府媒合桃園在地口罩國家隊成員台灣康匠公司，捐贈30萬片口罩給匈牙利首都布達佩斯市，桃園市府15日邀請布達佩斯市長卡拉松尼及駐匈牙利台北代表處代表劉世忠，一同視訊見證捐贈儀式。

桃園市長鄭文燦表示，布達佩斯市是匈牙利首都，具有歷史、文化，以美麗的風景著稱，另桃園是國境第一線，以精準防疫守住疫情防線，桃園在紡織、醫藥產業發達，且足夠幫助其他城市，預計在今年底透過中華航空協助運送口罩。

劉世忠與布達佩斯協調後促成此事，他日前拜訪卡拉松尼時，送上桃園名產花生糖、印有「I am from Taiwan」的漁夫帽及桃園製口罩，行銷台灣、宣傳桃園，開啟桃園與匈牙利首都的交流，另卡拉松尼透過Facebook、Twitter向鄭文燦表達謝意，雙方期待日後能再舉辦視訊會議，交換防疫經驗與推動智慧城市

卡拉松尼表示，仰賴於市民遵守市府推出的防疫守則，目前市內確診數量正在趨緩，同時也感謝台灣此次的口罩捐贈，盼能讓布達佩斯度過疫情難關。布達佩斯積極參與國際事務，期盼和桃園可針對後疫情時代產業發展進行更進一步討論，也期待將來能在智慧城市、數位化、民主活動等議題有更深入的合作。

(中時 )