行政院長蘇貞昌原本為了宣導三倍券快到期，跟女兒立委蘇巧慧拿了還沒用完的三倍券來買本土漫畫給孫女，沒想到卻意外捲入打統編疑雲，引起網友熱議。同時，蘇貞昌每月可支用的特別費額度，也因為此事意外曝光，根據資料顯示，蘇揆一個月可支用的特別費有7萬9千元左右。

蘇揆13日參訪台北市華陰街的「台灣漫畫基地」，並使用三倍券購買漫畫送給孫女，但有眼尖的網友從相關新聞畫面中發現，收銀機螢幕打出的數字「03722403」，是行政院統一編號，而蘇揆購物打統編疑雲，也引起輿論譁然，行政院也在13日深夜緊急出面澄清滅火。

蘇揆捲入打統編疑雲，也讓他的特別費意外曝光，據《ettoday新聞雲》報導，藍委洪孟楷曝光行政院相關的預算書，根據預算編列顯示，行政院長特別費一年12個月的特別費共是94萬9200元，即每月有7萬9100元。同時，這份預算書還一併曝光其他也有特別費可支用的行政院官員，如副院長、秘書長、政務委員和發言人等等。

行政院秘書長李孟諺指出，蘇揆買漫畫並未使用行政院長特支費或其他公務預算，蘇揆公開使用3倍券購買漫畫贈給家人，於法不能用公款核銷，主計單位也不會核可，而蘇揆買漫畫是否可以核銷，也成為網友熱議的話題。

根據《各級政府機關特別費支用規定》，特別費只能使用在婚喪喜慶相關支出、對本機關及所屬機關人員之獎賞、慰勞及餐敘等支出，以及對外部機關(即本機關及所屬機關以外之機關)、民間團體與有關人士等之招待、餽贈及慰問等支出三方面。同時，《各級政府機關特別費支用規定》條文中也指出，特別費之支用，應依「支出憑證處理要點」規定取得收據、統一發票或相關書據。

(中時新聞網)