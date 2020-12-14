交通部今舉辦論壇，聚焦物流產業新發展商機。（交通部提供）

因應中美貿易戰、新冠疫情造成全球供應鏈重組，交通部今日舉辦「開創後疫情時代台北港、桃園機場及郵政園區產業合作」論壇。交通部長林佳龍致詞表示，未來將利用海空郵建構黃金三角，助跨境電商、海空聯運、冷鏈物流等產業串連發展。

林佳龍說，疫情對全球衝擊很大，疫後經濟會有很大變化，交通部對相關產業展開超前部署，物流是台灣經濟重要的動能，交通部所屬有三個事業單位，負責海、空、郵，台灣港務公司在台北港、桃園機場公司在桃機、中華郵政公司在林口A7有物流園區，剛好構成黃金三角，希望結合海空郵來發展智慧物流海空港。

林佳龍說，今天有提出具體規劃，包括：用地、配合的交通，希望達到招商效果，比如選定跨境電商、海空聯運、冷鏈物流等重要產業，盤點用地，讓未來線上、線下結合能創造更大台灣的產業競爭力。疫情期間，客運收入雖減少，可貨運增加，空運小虧一些，可海運卻大賺錢，讓台灣經濟成長維持在Q3百分之三點三，其中「出口旺、內需熱」是兩項重要因素，出口旺就跟貨運物流有關。

林佳龍說，因應疫情衝擊，也從全球市場走向分散、區域化，特別是在地供應鏈，對台灣特別有競爭力，因產業有群聚性，供應鏈形成產業聚落，非常有彈性跟效率，可因應市場變化；中美貿易戰已近2年，除傳統勞力密集產業加速遷移出大陸，國際高科技大廠供應鏈也紛紛撤出大陸以分散風險，面對全球供應鏈的轉變，台灣正可善用優質加工製造產業，利用自由港區免稅利基制度，結合台北港遠洋貨櫃港的腹地擴充、桃園機場的航點綿密便捷及郵政最後一哩路的優勢配送服務，吸引原本仰賴國外進口的各項關鍵零組件來台增加投資與生產，創造新的產業價值鏈。

交通部後續將透過港務公司、機場公司及郵政公司推動相關軟硬體建設及招商，構建北台灣區域整體物流網絡支援體系，達成「海空郵合作、產業商機再開創」目標。

(中時 )