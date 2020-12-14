美國總統勝選人拜登，將在明年1月就職，但上台後對台態度如何，外界看法眾說紛紜，中研院歐美所研究員、前陸委會副主委林正義在今天一場研討會上直言，未來拜登時代，美國對包含兩岸關係在內的布局存在5大變數，可能出現「雙龍搶珠」的情形。

國安智庫「遠景基金會」今(14日)舉行「美國大選與印太區域局勢發展」座談會，由董事長陳唐山致詞，邀請林正義、台灣經濟研究院研究員盧俊偉、健行科技大學企管系教授顏建發與談。

美國聯邦參議院於美東時間12月11日表決通過兩院協商版本的《2021會計年度國防授權法案》，其中包括多項友台內容。賴怡忠在會上對此表示，國會此時通過該法，表示「對中國強硬」是兩黨共同意見，代表拜登政府不論要提出新規範或是新方向，都會朝此方向進行。

《中評社》報導指出，林正義觀察到，美國的「印太戰略」可能存在5大變數，第一，民主黨內部存在刪減國防預算的呼聲。第二，大陸若提前從疫情創傷中恢復，是否可能會重新挑釁周邊？第三，美國傳統的「硬圍堵」，將可能轉向成「軟圍堵」。第四，北韓的核試問題。第五，大陸與澳洲、印度、台灣緊張關係，勢必考驗美方未來布局。

最後，他也坦言，拜登若上台，對大陸採取的防堵政策，要全面放棄有困難度，因為從國會《國防授權法案》來看，跟以前沒有太大不同，但仍要看美國能否從新冠肺炎疫情恢復。

(中時新聞網)