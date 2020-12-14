行政院長蘇貞昌昨(13)日使用三倍券購買漫畫書送給孫女，未料有眼尖網友發現在結帳時竟打上行政院的統編，對此蘇回應他並不知情，是「有人多事，多此一舉」大家不必為此做文章。國民黨立委鄭麗文接受《中時新聞網》的採訪時表示蘇貞昌不可能不知情，怒譙行政院根本藏污納垢，把國家當蘇家，已經構成貪污罪了。

蘇貞昌三倍券買漫畫打統編 鄭麗文譙藏污納垢再轟3字

鄭麗文曾擔任行政院發言人，她表示依照她對行政院的了解，交際科人員不可能自己擅做主張打統編，所有流程在公務單位都有一套標準，一定是收到上級的指示才會如此，並非蘇貞昌說的有人多事，請他不要隨便甩鍋給無辜的基層公務員。

國民黨立委鄭麗文認為蘇貞昌也完全沒有要檢討或感到羞愧的意思。(攝影/邱子軒)

鄭痛批，從丁怡銘的牛肉麵事件再到這次漫畫事件，可以看出行政院的作風就是先打統編再說，她認為就算被抓到第二次了，蘇貞昌也完全沒有要檢討或感到羞愧的意思，因為根本就沒有人敢去查辦他，蘇只要把和蔡英文的關係搞好，就能照常無憂的坐在大位上。

用三倍券買漫畫還打上統編，事件如雪球般越滾越大，全靠網友眼尖發現！鄭麗文大讚他們好眼力，戳破蘇貞昌想藉著買漫畫拉近與年輕人距離的親民形象，也呼籲大家對於當權者要永遠抱持著懷疑精神，發揮監督的力量。

(攝影剪輯、邱子軒)

(中時新聞網)