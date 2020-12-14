社交媒體上流傳的照片顯示，俄羅斯也在研發雷射能量武器。它的外型是一組大型的連結卡車，車上安裝著供應能量的電力系統，與外型如同探照燈的雷射砲本體。多家新聞媒體報導說，照片是在聖彼得堡NPO Advent的工廠被發現的。

防衛部落格(Defense Blog)報導，據推測，俄國的雷射武器系統可以檢測、追踪、並擊中空中的無人機目標，其射程應不超過5公里。

報導稱，俄國的雷射砲是使用氧碘化學雷射器（COIL）。COIL是一種比較常用的高能雷射，美國空軍先前製作的YAL-1 機載雷射飛機，也是使用這種雷射。

與防空飛彈攔截器相比，定向能量武器(比如雷射)的主要好處是每次射擊成本更低、「彈藥」數量不受限制(只要足夠的電力)，操作成本更低，人力更少，而且更為精準。不過它最大的問題也就在電量，以YAL-1的操作經驗，進行1次雷射射擊之後，需要很長的充能時間。

(中時新聞網)