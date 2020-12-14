政府為振興經濟推出的三倍券即將到期，日前蘇揆也使用家中還為用完的三倍券買漫畫送給孫女，但不料引起軒然大波。根據一份最新網路民調顯示，有超過6成網友表示已經把三倍券用完，但也有5成左右網友認為，三倍券對振興經濟的效果不大。

網路平台《YAHOO》以「三倍券你都花完了嗎？」為題進行網路投票，投票時間為14日至19日，截至晚間7時30分，已有近2萬名網友參與投票，結果顯示，表示已花完的網友有61.8%，仍有餘額的網友有26.3%，都還沒花的有5.5%，有1.4%網友表示還沒領，表示不會去領得有1.9%，另外有3.1%網友沒表示明確意見。

在三倍券使用滿意度的部分，有15.3%網友認為非常滿意，有38.6%網友覺得還算滿意，不太滿意的網友則有21.5%，覺得非常不滿意的網友有13.4%，另外有5.1%網友表示沒有使用，有6.1%網友未明確表示意見，由此可見，大多數網友對三倍券使用還是表較滿意的。

至於三倍券對振興經濟的作用如何，認為作用非常大的網友有9.8%，認為還算大的有28%，覺得不太大的則有37%，認為作用非常小的網友有18.1%，另外有7.1%網友沒有明確表示意見。

網友投票結果。(翻攝自YAHOO)

(中時新聞網)