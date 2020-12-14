眼見疫情止不住，德國總理梅克爾13日宣布，自16日（周三）到明年1月10日為止，全國實施更強硬的封鎖措施。周三除了超市、藥局、銀行等能繼續開門營業外，其餘如美容美髮店等非必要商店強制關門。德國政府每月將支出約110億歐元資助受影響的商家企業，被迫關店的商家每月可獲多達90％的固定成本補償，至少50萬歐元。

(工商 )