疫情煞不住 德國16日起實施「強硬封鎖」 19:402020/12/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 眼見疫情止不住，德國總理梅克爾13日宣布，自16日（周三）到明年1月10日為止，全國實施更強硬的封鎖措施。周三除了超市、藥局、銀行等能繼續開門營業外，其餘如美容美髮店等非必要商店強制關門。德國政府每月將支出約110億歐元資助受影響的商家企業，被迫關店的商家每月可獲多達90％的固定成本補償，至少50萬歐元。 日本2020年度漢字 武漢肺炎疫情下的「密」 學者憂 明年觀光客恐剩230萬 (工商 ) #全國 #實施 #疫情 #周三 #非必要 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情造就職涯第二春 觀光旅遊業轉職信義房屋比例倍增 15:292020/12/14 財經 樹科大流設系畢業展 溶入疫情元素 15:322020/12/14 寶島 中國印度雙引擎 旭陽接單旺 04:102020/12/14 產業特刊 《傳產》疫情促觀光航空轉職 加入房仲比例倍增 13:412020/12/14 財經 日韓疫情創新高 美今開打疫苗 04:102020/12/14 生活新聞 陸經濟回暖 內需為政策重心 04:102020/12/14 投資理財 德國商業銀行警告：德硬封鎖恐二次衰退 19:492020/12/14 財經 開創後疫情商機 交部助跨境電商冷鏈物流發展 19:192020/12/14 生活 疫情推升健康意識 Garmin Q3創新高 09:292020/12/14 財經 《韓股》國內疫情惡化 韓股收跌0.28％ 16:142020/12/14 財經 疫情病死竄升 德國得在封城嚴令下過耶誕新年 14:372020/12/14 國際 財經熱門新聞 玩真的！第三波打炒房工具 浮出檯面 - 財經要聞 - 工商時報 緯創印度廠掀暴動 上萬支iPhone遭搶 蘋果回應了 - 財經 曾撂話買台積電！陸第2間校企恐破產 北京不想救原因曝光 - 財經 近30年首見 人民幣超凶猛 專家爆明年底最恐怖價位 - 財經 砍單iPhone 12傷到台積5奈米？專家不忍了驚爆1句 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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