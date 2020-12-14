隨著內需增溫，外銷歐洲數量成長，台酒威士忌銷量持續成長，台酒董事長丁彥哲表示，推估今年威士忌銷量較去年年增2成，不過由於酒液庫關係，要求年年成長，不但需增加進口橡木桶數量，也將擴建南投酒廠產能，期望3年後產能倍增。

另台酒OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶），繼去年與墨海樓合作推出「傅抱石／傅益瑤紀念款」大受酒類蒐藏家好評後，今年度再透過墨海樓創辦人葉國新慧眼獨俱的藝術鑑賞力及大力協助下，選取經廖繼春後人及國立台灣歷史博物館授權的4款獨具特色廖繼春畫作-《風景》、《割麥》、《三葉莊》以及《靜物》，再搭配南投酒廠儲存於Oloroso雪莉桶，並經PX雪莉桶熟成4年已達巔峰狀態酒齡達10年以上原酒，推出PX雪莉桶-「廖繼春紀念款」，一套4瓶全球限量239套。

《風景》、《割麥》、《三葉莊》以及《靜物》，由墨海樓團隊操刀進行相關酒標等配套設計，透過世界級名畫與受國際肯定美酒的結合，大大提升OMAR的品牌價值。廖繼春早期畫風受印象派影響但仍帶有寫實主義風格且構圖亦傳統嚴謹，濃厚的彩度及明快的節奏為其繪畫特色，風格接近後印象派與野獸派之間，晚期亦時有半抽象之作，不論寫景或抒情，都展現明朗快意、色彩奔放之趣，被認為是台灣野獸派的代表。

##警語:「飲酒過量、有礙健康」##

(中時 )