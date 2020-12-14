大陸湖北省武漢市一名17歲少女近日認識了一名21歲的男子，不料4天後突然從21樓天井墜下身亡，且死亡當時僅穿著內衣褲。男方到案後供稱，當天2人發生爭執，他一氣之下衝到天井打算跳樓，結果對方也說要一起跳，下秒便一躍而下。針對男子說詞，死者家屬無法接受，反控他沒有叫救護車，懷疑內情不單純。

《瀟湘晨報》報導，死者堂姊李女表示，今年11月28日，她們接到武漢警方的電話，指堂妹在前一天凌晨0時左右，從武漢市武昌區一處民宅的21樓天井墜樓身亡；突如其來的噩耗讓一家人難以置信，趕緊動身趕往武漢，事後她們從警方處得知，堂妹在事發前4天認識了年約21、22歲的男孩子。

該名男子供稱，當晚他和死者因故發生爭執，雙方分別站到2個天井上，自己一氣之下說要跳樓，誰知對方也揚言輕生，說完後就從21樓跳下，自己隨後便獨自離開現場。少女家屬質疑，男方當時沒有報警或施救，加上堂妹遺體被發現時，身上只穿了內衣和內褲，「武漢的夜裡那麼冷，為什麼只穿內衣內褲跳樓？」

李女強調，自己和堂妹從小一起長大，對方個性很樂觀，難以想像她會想不開，何況是跳樓輕生，再說她和男子才認識4天，也不可能為了感情走上絕路，種種疑點讓她們不禁懷疑「如果男子是無辜的，他為什麼不當場報警？男子自稱男女朋友關係，堂妹已經去世了，現場只有他們2人，他說的話可信嗎？」

死者友人透露，少女離家後輾轉各地打工，最近聽說在學習刺青，而就在她去世前幾天，曾經跟別人說「想要找個男朋友，未來好好過日子」，沒有輕生念頭。針對這起案件，武漢警方表示，目前涉案的男子已被刑事拘留，初步判斷李女堂妹是當場死亡，但驗屍報告尚未出爐，其他細節仍有待進一步調查。

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(中時新聞網)