高雄市前副市長李四川，離開市政府後，除了停下腳步、休養生息，也會在臉書向大家曝光近況，他的一舉一動備受關注。他近日常常和妻子一起到台灣各地旅遊，今(14日)則是在臉書吐露心情，談到除了政治這一件事情以外，台灣其實很美。

李四川今天和妻子一起到苗栗龍騰斷橋、台中新社花海欣賞美景，除了附上沿途美景照片，更感性地寫下，「除了政治外」，他認為台灣各地方的人、事、地、物都非常美！不少網友見狀後也紛紛留言回應，「沒錯！台灣最醜陋的就是政客」、「沒錯，台灣的政治骯髒黑暗醜陋」、「他們不想要獨島了，想的是毒島」。

另外，還有網友推薦李四川中部還有很多景點很美，像是柳川。另外也有人紛紛大讚李四川「川伯好喔！這才是人過的生活啦」、「川伯說這句話很實在！」

而今年10月，李四川接受前高雄市新聞局長王淺秋的《千秋萬事》專訪時曾提到，在高雄的一年多時間，最難忘的事，就是在確認前高雄市長韓國瑜遭罷後，他那時去散心買東西時，遇到兩個漂亮女孩跟他說謝謝改善路況。

(中時新聞網)