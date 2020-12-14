前偶像男團「飛輪海」成員汪東城，近日參加選秀節目《追光吧！哥哥》，力拚再組男團出道！在近期的節目中，汪東城賣力扭腰擺臀、眨眼、咬唇，再加上WAVE地板動作，被不少網友批評實在太油膩，甚至有人直說「這看了實在尷尬癌要發作了」。

繼《乘風破浪吧姐姐》的超高話題性，《追光吧！哥哥》也不惶多讓；原本汪東城深情演唱個人作品《我應該去愛你》，得到不錯的評價；怎知歌曲尾聲時，汪東城突然大秀舞技，抹唇、拋媚眼放電樣樣來，最後加碼地板動作後，坐在地上露出笑容；後半段的表演完全翻車，網友大酸汪東城實力太油膩、地板動作超級尷尬。

面對網路上一片負評，汪東城今(14日)也在自己的微博上自我調侃發文說：「下午時光，喝杯茶，解解油吧」還配了張自己喝茶的照片，不免讓人聯想是在回應這一、二日的「油膩說」。

汪東城高EQ發文回應 (圖/ 汪東城微博)

網友們則對汪東城加油打氣，在貼文底下留言：「說真的，東哥，你一點也不油，一點也不」、「我東哥不是油，是優，你是最棒的，知道嗎」、「東東子一點也不油，去什麼油呢？」。

(中時新聞網)