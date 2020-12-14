曾飾演「超人」的英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）台灣時間14日傳出意外受傷，他在主演的Netflix影集《獵魔士》第2季拍攝時弄傷腿部，雖然不至於傷到不能行走，但因劇中穿著重型盔甲，腿傷會影響演出，因此暫時告假休息養傷。

據英國媒體《太陽報》報導，亨利卡維爾當時吊著鋼絲在20英尺高（約為6公尺），消息人士透露：「他突然被拉起來，表情顯然很痛苦，不清楚是否有物體撞到了他的腿，或者是腿筋或肌肉受傷，總之使拍攝陷入混亂。」美國媒體《Deadline》則指出，亨利卡維爾是腿部肌肉受傷，所幸傷勢不嚴重，只需要短時間休養。

《獵魔士》曾因演員克里斯多佛希夫哲（Kristofer Hivju）染疫以及英國疫情復發關係，2度停拍，這次連男主角都受傷，可說是一波三折。不過這次劇組不喊卡，趁亨利卡維爾休養期間，先完成其他演員的拍攝進度。

(中時 )