德國商業銀行警告：德硬封鎖恐二次衰退 19:492020/12/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 梅克爾政府宣布16日起全國實施硬封鎖，儘管政府聲稱是抗疫的必要行動，但德國商業銀行（Commerzbank）警告，此舉恐導致德國二次衰退。德國實施軟封鎖前，Commerzbank預估第4季GDP正成長1％，如今繼1個半月軟封鎖後再加半個月硬封鎖，德國今年Q4GDP反將萎縮1％。受硬封鎖拖累，德國明年Q1GDP料萎縮0.5％。 《國際金融》Rightmove：明年英國房價溫和上漲4％ 《國際社會》群體免疫 西班牙估明年秋天前 (工商 ) #全國 #封鎖 #德國 #GDP #德國商業銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林伯豐：如果新台幣升到27元 外銷將會很困難 14:132020/12/14 財經 《國際社會》荷蘭擬收緊新冠管制 15:402020/12/14 財經 《國際經濟》英歐延長談判期限 英鎊彈升 10:002020/12/14 財經 汎德舉行「MINI Care歲末健診活動」 17:302020/12/14 財經 中國大陸製COVID-19疫苗 在巴林獲准上市 15:432020/12/14 國際 明年投資展望 留意2大重點 04:102020/12/14 投資理財 台灣金屬熱處理學會2020年會盛大舉行 16:502020/12/14 財經 MINI CARE歲末健診 迷你漫遊獨具一格 15:422020/12/14 汽車情報-優惠快訊 北美 Model 3、Model Y 年底前購車加碼送一年免費超充 16:212020/12/14 汽車情報-汽車新聞 黑上傳動供應各產業 各式傳動皮帶 04:102020/12/14 產業特刊 華為德國員工拒模仿思科軟體遭降職解雇 公司否認違法 18:082020/12/14 兩岸 財經熱門新聞 玩真的！第三波打炒房工具 浮出檯面 - 財經要聞 - 工商時報 緯創印度廠掀暴動 上萬支iPhone遭搶 蘋果回應了 - 財經 曾撂話買台積電！陸第2間校企恐破產 北京不想救原因曝光 - 財經 近30年首見 人民幣超凶猛 專家爆明年底最恐怖價位 - 財經 砍單iPhone 12傷到台積5奈米？專家不忍了驚爆1句 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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