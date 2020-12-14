梅克爾政府宣布16日起全國實施硬封鎖，儘管政府聲稱是抗疫的必要行動，但德國商業銀行（Commerzbank）警告，此舉恐導致德國二次衰退。德國實施軟封鎖前，Commerzbank預估第4季GDP正成長1％，如今繼1個半月軟封鎖後再加半個月硬封鎖，德國今年Q4GDP反將萎縮1％。受硬封鎖拖累，德國明年Q1GDP料萎縮0.5％。

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