正妹三重直播 當街遇飛車黨 手機遭搶粉絲全目擊（翻攝畫面）

在遊戲影音串流平台Twitch走紅的直播主「啊乓」（香香愛哭包），14日傍晚在新北市三重自強路3段進行直播時，突然遭到歹徒飛車從後方劫走手機，畫面驚險，嚇壞不少正在看直播的粉絲。三重警方接獲報案正展開追緝。

以英雄聯盟為主要實況的直播主「啊乓」，粉絲超過1.8萬人。14日下午5時許在路上一邊散步一邊進行生活實況直播，在經過三重自強路3段時，被2名騎機車的歹徒鎖定，手機隨即被後方高速衝過的搶匪給搶走。犯案機車隨後朝自強路二段的方向逃逸。

從曝光的影片上可見，事發當時「啊乓」正靠著馬路邊走，一邊走一邊直播，「啊乓」才剛講完「我在路上有看到一些人穿得很薄耶！」沒幾秒鐘，左後方一輛機車騎過來，歹徒戴著口罩即出手搶走她的手機和手機穩定器逃逸。直播過程拍攝到「啊乓」被搶的瞬間，同時也拍下了歹徒行兇所穿著的紅黑裝扮。影片曝光後，嚇壞一堆粉絲和網友。

三重警方在接獲報案後已經立即通報攔截圍捕，同時也相關路段調閱監視器畫面，追查2名搶匪身分。

(中時新聞網)