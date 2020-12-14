大陸晶片（芯片）熱潮持續，具體成果未見，卻已有多個項目先後爆出爛尾。最新消息指出，廣州南沙的海芯12吋晶圓廠項目，近日已陷入停擺，距離該廠宣布動工時間才9個月，停擺原因成謎。該項目一如既往由官方以優惠價提供土地，今年3月高調動工，計畫每年生產晶片50萬片，中芯國際創辦人、有大陸半導體教父之稱的張汝京曾站台出席總部奠基儀式。

綜合陸媒、港媒報導，今年2月，南沙經濟技術開發區規劃和自然資源局掛牌出讓土地使用權，要求競標者在標得土地後，建設8吋及12吋矽晶圓及芯片生產線。土地最後由廣州南沙開發建設集團有限公司、深圳市芯信技術有限公司、廣州南沙雲芯投資合夥企業，以及融美（廣州）投資控股合夥企業，聯合以7,218萬元（人民幣，下同）得標。

由於競得者需要在南沙區註冊成立具有獨立法人資格的公司，4家公司在3月11日共同成立了廣東海芯集成電路有限公司，註冊資金10億元，並隨即被區政府列為重點建設項目計畫。

一周後，海芯大陸區總部及集成電路研發生產基地項目正式開工，根據當時的方案，該廠在完工後，將生產功率器件、MOSFET、IGBT、數模混合、微機電、單​​片機等產品，預計年產8吋矽晶圓42萬片、12吋矽晶圓8萬片。

今年3月18日，海芯集成中國區總部和集成電路研發生產基地正式動工，而有大陸半導體教父之稱的張汝京，更親自參與了奠基儀式，所以外界紛紛猜測這是其新業務，甚至傳出他可能放棄青島芯恩的消息，但當時張汝京宣稱，是代替該廠創辦人、現任隨銳集團董事長陳永正出席，自己只是該廠顧問，並強調他正忙著青島芯恩集成的設備安裝，預計今年6月底試產。

針對有關報導，海芯暫未作出回應。但如果這樣高規格的半導體明星計畫也爛尾的話，恐怕將會使大陸晶片國造的士氣再度受創。

(中時新聞網)