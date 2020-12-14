根據澳洲和英國媒體最近獲得一份機密檔案顯示，中共黨員已全面滲透到澳大利亞、英國和美國領事館，時間已長達5至10年。而在上海的外國企業與大學中也有大量的中共黨員，甚至還設立了黨支部。不過英國與澳大利亞官方皆表示，他們在大陸招聘工作人員有建全的安全審查與管理措施，可以保障敏感資訊的安全。

《德國之聲》引述英媒《星期日郵報》指出，這份號稱機密的資料最初是在9月時，由一名大陸政治異議人士透過即時通訊軟體Telegram 洩露給各國議會對華聯盟（IPAC）。IPAC是由全球150多名關注中國大陸政府影響力和活動的議員所組成的機構。在資料安全分析機構互聯網2.0的幫助下，IPAC在對材料進行鑒定後，將資料庫傳給了包括《澳大利亞人報》和《星期日郵報》在內的全球4家媒體機構。

《澳大利亞人報》根據此份機密文件報導說，中共已滲透到澳大利亞、英國和美國駐上海領事館，這種做法至少已有5到10年，甚至在世界各地的大型企業都設有支部。《星期日郵報》則稱，北京的惡性影響現在幾乎延伸到英國生活的每一個角落，包括國防公司、銀行和製藥巨頭。

獲得該檔案的外媒指出，被中共滲透的除了英、美、澳的領事館之外，還包括波音、輝瑞、阿斯利康、勞斯萊斯、匯豐銀行、捷豹路虎等公司，以及外國大學。

報導說，這份2016年中共黨員名單據說最早是從上海的伺服器流出，名單詳列195萬名中共黨員的詳細個人資料。根據報導，這些黨員分屬於79000多個中共黨支部，其中許多支部設立在個別公司或組織內部。僅駐上海的領事館中，至少有10個中共黨員被聘為高級政務和政府事務專家、辦事員、經濟顧問和行政助理，曾雇用中共黨的領事館更涵蓋澳大利亞、美國、英國、德國、瑞士、印度、紐西蘭、義大利和南非等國的駐上海使節團。

報導引述外事專家的話說，有些中共黨員受雇於領事館期間長達16年，這些人可能受大陸間諜部門的操縱，對這些國家的國家安全構成威脅。

為了因應中共對領事館的滲透，前英國保守黨黨魁史密斯 (Iain Duncan Smith)在內的30名英國國會議員即將為此提出緊急提案，採取行動清除各地領事館中的中共黨員。英國外交部聲稱，雇用人員確有中共黨員，但他們對雇用人員有安全審查，並有健全的工作流程以保護資訊安全。

這項文件雖然也提及澳大利亞外交貿易部通過上海官方外事機構服務部雇用當地工作人員，但該指控是多年來早已存在的做法。長期以來，外交使團、外企、外媒不得直接雇用大陸的工作人員，必須經過當地政府外事機構招募與聘用，其中也有不少是中共黨員。澳大利亞外交貿易部發言人向媒體表示：「澳大利亞外交貿易部習慣在不同的海外環境中開展工作。我們的招聘、安全和風險管理程式是健全的。」

《澳大利亞人報》和《星期日郵報》都提到，沒有證據表明黨員名單上任何人曾為大陸官方從事間諜活動，許多人成為黨員是為了提高他們的職業前景。但這份名單的的披露仍引發憂慮，他們擔心西方領事館和大公司在面對中共間諜滲透時 採取足夠的保障措施。

(中時新聞網)