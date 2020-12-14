台南市永康區中華一路一處住宅今晚（14）7時許傳出火警，該建築6樓竄出大火與濃煙，消防人員趕抵後，首先疏散42名住戶並全力灌救，於7時25許控制火勢、無人受傷，但其中某戶住戶所飼養的5隻小貓，因搶救不及仍命喪火窟。

台南市消防局救災救護中心今晚7時許獲報，指出永康區中華一路傳出住宅火警，隨即派遣復興、公園、後甲及東門等分隊，共計出動21車、50人前往支援搶救。

消防人員趕抵後，發現起火處為6樓鐵皮加蓋處，當時已竄出大火與濃煙，隨即撤出大樓42名住戶、全力灌救，於7時25分許控制火勢。

據悉，起火地點為永康兵仔市場內的住宅大廈，起火樓層約有8間房間，其中3間受損，燃燒面積初估約45平方公尺，現場無人受傷。

此外，消防員灌救期間，有住戶在現場心急地尋找自家寵物，經消防人員調查後，發現其5隻愛貓皆因逃生不及，命喪火窟。詳細起火原因目前由火調科人員調查中。

(中時新聞網)