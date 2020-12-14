移民署與警方出動609名人力以及18輛大型巴士協助全省越南籍受收容人遣送作業。（圖：移民署提供）

移民署、外交部與駐台北越南經濟文化辦事處14日協助342名越南籍受收容人返回越南，人數創下新高，移民署偕同警政署動用609名人力，分別以18輛大型巴士，執行遣送勤務，順利在下午2點、2點半，分別搭乘2班次，自桃園機場飛往越南芽莊金蘭機場。

移民署表示，此次是繼9月21日遣返289名越南籍受收容人後，在聖誕節前，再次完成在台滯留越南籍人士遣送問題，相信對受收容人別具意義。

移民署偕與警政單位共動用609名警力，商請保警總隊支援18輛大型巴士，遣送人數及動員車輛都創下歷年新高，加上中、南部遣送路程遙遠長達2、300公里，為確保路況順暢，以及嚴密安全戒護作為，移民署也特別協調警政署指派國道公路警察局協助在高速公路前導執勤車輛，勤務人員在凌晨3、4點準備受收容人出所作業、舉行勤前教育，相關遣送作業細節繁複，在移民署相關單位通力合作，以及警方支援車輛、戒護人力之情況下，順利完成專機遣送勤務。

移民署表示，越南邊境封關後，各國都面臨境內滯留之越南籍人士無法遣送的問題，將持續積極協調越方安排專機，儘早將越南籍受收容人遣返回國。

(中時 )