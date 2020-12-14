台中市府勞工局副局長羅群穆（左起）、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、興大校長薛富盛與各大學代表等皆出席啟動儀式。（興大提供／林欣儀台中傳真）

為鼓勵青年學子投入創業行列，台中市政府攜手台中市工商發展投資策進會，整合台中市在地的大專院校既有創業課程，成立「台中市創業創新育苗資源共享平台」，盼藉此整合各校資源、增進校際間交流，14日在中興大學正式啟動，現場氣氛熱絡。

包括工策會總幹事黃于珊、勞工局副局長羅群穆、經發局主秘倪世齡、國立中興大學校長薛富盛，以及東海、靜宜、台中科大、台中教育大學、朝陽科大、嶺東科大、建國科大的計畫負責人都見證立此平台啟用，各校代表並將所屬單位的旗子插上火車車廂，象徵產、官、學三方將扮演火車，建構完善青創生態圈。

黃于珊表示，台中市府積極推動產業升級與轉型，透過「校際創業資源交流共享平台」，盼整合各校創業特色與專業領域師資，更希望藉以交流激盪出更多元的創育作法；建置此育苗平台，也能培訓創業種子師資，建立大學完整創業生態系，興盛台中創業風氣。

薛富盛強調，創業創新育苗資源共享平台由中興大學為發起校，整合中部8所大學原先已發展出具有區域性特色的創業課程，並進行跨校際、跨領域的創業課程交流與創業PK競賽，藉此深化學生創業團隊跨領域的學習成效，未來盼開拓學生創業團隊的視野、充實跨領域實力。

黃于珊說，啟動儀式是個開端，不只鼓勵年輕人創業，更盼藉由產官學的力量、將給予專業訓練與指導，除提升整體創新創業能量，也期許學生畢業前即有企業經營的實作經驗，踏出校園後能快速與職場接軌。

(中時 )