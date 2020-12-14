伊朗日前處決反對派人士薩姆引發強烈抗議後，歐洲伊朗商業論壇主辦單位延後原定要在今天展開的這項線上論壇。

為期3天的歐洲伊朗商業論壇原定將由伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）和歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）發表主題演說後展開，隨後將與歐盟各國大使座談。

伊朗最高法院日前裁定維持今年6月對異議領袖薩姆（Ruhollah Zam）的死刑判決，薩姆12日遭處絞刑。他因與2017年至2018年冬天爆發的反政府示威活動有關被控多項罪名。

推特上抵制歐洲伊朗商業論壇的標籤（hashtag）廣為流傳，多名維權人士公開反對舉行這次線上論壇。

主辦單位在13日晚間發表聲明表示：「歐洲伊朗商業論壇主辦委員會決定採取特殊措施，延後會議。」

主辦單位說：「歐洲和伊朗商界持續看到商業交流的巨大潛力和價值。」並希望會議能在不久的將來舉行。

(中央社)