苗栗一名15歲少年，自行帶5包泡麵能安縱走獨攀，一度失聯，經家屬報警協尋，搜救隊終於在天池山莊營地找到他，但相關爭議卻餘波蕩漾。搜救隊成員在臉書發出不滿之聲，指出尋獲的少年其實無生命危險，有關單位卻要山搜義消將他連夜送下山，而家屬表現更為冷漠，連一句感恩都沒有，讓山搜義消氣憤不已。

搜救隊成員李杰陞今（14）日在「靠北登山大小事」發文提到，少年尋獲時間約在凌晨3：00左右，在確認平安身體狀況尚可的情況下，有關單位人員卻告知我們協作方，需派一人載他下山，而且要立即下山，因為家屬跟警方在山下等待，所以必須立刻下山，我們因為身上還有任務，雖然考慮了一下，最後還是派出一人騎車送這位無知的少年下山。

李杰陞說，他想請問一下這位15歲的大哥，你有生命上立即的危險必須馬上送下山，或是不送你下去，誰會有生命危險嗎？答案是：根本不會，時間點在凌晨，我們工作人員幾乎不用休息，煮完早餐就要立馬送你下山？我們不累嗎？

李杰陞認為，15歲大哥是無所謂，但有關單位為甚麼要求立馬下山，「今天我的人載著這位大哥下山，萬一途中又發生意外，這算誰的？自己受傷就算了，萬一你大哥受傷了，是不是有可能怪罪在我們頭上？誰能知曉，我想沒人能解釋～」

李杰陞指出，我們都是山搜義消，對於救人下山一定也是義不容辭，但事情有輕重之分，沒有立即的危險，為何要冒著風險立即處理呢？讓人員都有休息，事情忙完了再處理，不是對這事情最好的處理方式嗎？

李杰陞最後說，今天這個15歲大哥不在家打遊戲耍廢，跑來山上說要縱走？然後浪費資源要保母載你下山？他還氣憤道，「你家人也夠禮貌的，一句感恩都沒表達給我們協作方，這是對的嗎？我們就該死，你們其他就當英雄，是這樣嗎？」

(中時新聞網)