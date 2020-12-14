中天新聞直播。

20：30更新 Google表示，因為G Suite全數掛點，團隊正在搶修中。目前Google各項服務，晚間8點29分開始已逐漸恢復。

全球影音網站龍頭Youtube網站，今晚傳出網站當機，約從晚上7點50分開始至8點，仍無法進入網站，批踢踢網友崩潰紛紛發文詢問，「youtube 壞掉了嗎？」。

今晚Google服務傳出全球大當機，進入Youtube網站出現「猴子修理工」畫面」。據了解，狀況是在晚間7點31分左右開始有零星回報，接下來在7點46分出現全球大當機，包括常用的 Gmail、Google Photo、Google Maps 等服務，甚至是 Play Store 等行動服務都處在伺服器錯誤的狀態，根據《downdetector.com》的資料顯示，其中Google無法登入佔88%、Youtube無法看影片佔45%、無法開啟網站達50%以及Gmail無法登入情況也有 76%的回報；其他像是Ｇoogle play無法連結回報佔了71％、Ｇoogle雲端APP無法下載佔86%、Google home沒有回應有81%回報。

中天新聞粉絲團，呼籲大家可以使用快點TV，收看新聞。(圖/中天新聞臉書粉專)

目前剛轉型為新媒體的《中天新聞》，因受Google當機影響，YT也無法使用，中天新聞臉書粉專對此表示，「YT大當機.....大家趕快轉去快點TV，收看中天新聞。開Google無痕模式 可收看中天YT直播」。

PTT八卦版，許多網友哀嚎一片。(圖/翻攝自 PTT網站)

(中時新聞網)