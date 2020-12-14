范少勳變身斜槓藝術家，首次策展秀生活創作。（青春期影視娛樂提供）

楊千霈和謝章穎來探班范少勳。（青春期影視娛樂提供）

林志玲送上花籃祝賀范少勳。（江珮瑜攝）

范少勳展內精選24張自己拍攝的照片，分享生活。（江珮瑜攝）

一張側拍父母與愛犬的照片，對范少勳別具意義。（江珮瑜攝）

范少勳14日出席個人創作展《FANDY’S DNA》，首次辦個展的他，心情興奮，透露這次展覽花了將近1個月籌備，展出近年來的生活攝影和噴漆塗鴉創作，變身斜槓藝術家。他的人緣極佳，除了林志玲送花籃祝賀開展，五月天阿信也在IG獻祝福，讓他受寵若驚。好友？貞菱更驚喜現身展場，充當小幫手替他宣傳，楊千霈、姚淳耀、李玉璽、林柏宏、馬念先、林映唯、謝章穎、王可元、王真琳等星友也都前往支持。

今年27歲的范少勳，僅花1天進場佈置，並身兼水電和木工，連電線都自己牽拉，「我在噴漆、鋸木頭的時候，一開始沒戴防護罩，所以木屑有噴到眼睛，也因為吸到噴漆關係，挖鼻孔時都黑黑的。練習噴漆也讓指甲縫變黑，怕出席活動時大家誤會，所以那幾天雙手都清得特別久！」他也分享母親曾讀過美術班，家中許多木製衣櫃和窗台都出自於媽媽的手，「或許有遺傳到她的藝術細胞」。

范少勳國中曾是籃球校隊，不過手巧的他卻熱衷製作手作卡片，也曾為欣賞的女生上網學摺紙愛心，他形容這樣的一種「反差萌」，效果不錯。貴人運不錯的他，這次除了母校木柵高工老師在製作上的無償幫忙，場地及周邊商品也幸運拿到友情贊助，因此整個展覽花不到10萬元打造完畢，省下不少開銷。

習慣用攝影記錄生活的他，也從600多張相片中，精選24張別具意義的照片，其中還有難得曝光的溫馨家庭出遊時光，一張7年前與父母、愛犬同遊的側拍照，令他感覺「從此之後家裡的關係才慢慢變好」，因此收錄在展內，與粉絲分享。

(中時 )