大溪威斯汀 北歐奇幻魅力。(大溪威斯汀提供／蔡依珍桃園傳真)

大溪威斯汀_印尼情調室內溫水泳池。(大溪威斯汀提供／蔡依珍桃園傳真)

大溪威斯汀 非洲戶外池畔。(大溪威斯汀提供／蔡依珍桃園傳真)

大溪威斯汀 非洲異國風情。(大溪威斯汀提供／蔡依珍桃園傳真)

大溪威斯汀_美墨熱情知味西餐。(大溪威斯汀提供／蔡依珍桃園傳真)

大溪威斯汀 香港風格儷軒中餐廳 。(大溪威斯汀提供／蔡依珍桃園傳真)

大溪威斯汀 香港風情儷軒中餐廳 。(大溪威斯汀提供／蔡依珍桃園傳真)

大溪威斯汀 The Deli 星巴克咖啡服務。(大溪威斯汀提供／蔡依珍桃園傳真)

聖誕節即將到來，為迎接大家最期待的冬季聖誕佳節，創造不一樣的歡樂節慶氛圍，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店即日起至2021年3月1日推出「威斯汀奇幻之旅」，結合池畔風光，讓賓客自在探索五種異國風情，置身其中彷彿實現環遊世界的美夢。

大溪笠復威斯汀精心打造聖誕佳節不可少的下雪場景，旅客步入大廳即可感受浪漫飄雪的北歐奇境，雪白一片的聖誕樹及白色巨鹿，宛如進入北歐童話的夢境，盡情感受冰雪森林的獨特奇幻魅力。

踏入散發著神秘氣息的室內泳池，隨即感受到印尼檀香薰陶，房客可以一邊聆聽印尼音樂，一邊欣賞優美的印尼布藝，沉浸在峇里島的南洋藝術文化，體驗全台唯一異國氛圍的溫水泳池。

午餐前往由港籍師傅掌杓的儷軒中餐廳，品嚐道地的港式料理，而門口的香港餐廳實境，彷彿穿越時空來到香港；下午漫步在充滿自然狂野的戶外池畔，耳邊傳來充滿生命力和感染力的非洲音樂，讓遊客盡情探索非洲世界。

傍晚時分來到由鮮豔奪目的花卉、仙人掌、大盤帽、吉他等佈置的知味西餐廳，讓賓客用餐同時也能體驗火辣濃烈的美墨熱情。

大溪威斯汀李家豪副總經理表示，今年全心打造充滿異國風情的迷人國度，營造「環遊世界」的海外頂級度假體驗，處處都是必拍打卡的熱門主題，希望讓賓客盡情享受愉快難忘的冬季旅程。

「威斯汀奇幻之旅」另一個吸睛亮點是，活動期間房客專屬世界主題活動，包括北歐冰雪泡泡、美墨手作課程、印尼小點與港式奶茶手作體驗、非洲探險故事及現場音樂表演等。從早到晚不停歇的盡情享受歡樂豐富的冬季假期。

大溪威斯汀為讓旅客在遠離塵囂的秘境中也能品味國際品牌高品質的咖啡，首度跨界與雀巢推出星巴克咖啡服務，全台首家讓賓客在度假時，也能細細品嚐來自星巴克的經典咖啡，感受綠意環繞的舒心時光，享受屬於自己的悠閒自在。旅客可以在The Deli享用星巴克經典咖啡獨特醇厚的口感，散發出迷人的優雅情調，帶給賓客專屬美好的咖啡饗宴以及暖心溫醇的冬季。

此次大溪威斯汀與雀巢星巴克的合作，不同於星巴克門市經營，而是以品牌授權的方式，採用星巴克專用的瑞士原裝進口咖啡機及嚴選星巴克專用百分之百阿拉比卡咖啡豆，以同等高規的設備，精選的飲品，確保與星巴克門市一致的風味。

大溪威斯汀The Deli透過每一杯咖啡的傳遞，將最原味的星巴克體驗帶入每位賓客的度假旅程中，以提供高品質與舒適的場所以及獨特的咖啡體驗，讓賓客在度假的同時，也能來一杯國際級的咖啡品味生活。即日起至12月31日止，歡慶星巴克咖啡服務開幕，旅客在The Deli可以享受星巴克咖啡全系列飲品同品項買一送一優惠。

(中時 )