台美雙方昨天共同宣布啟動第三期婦女生計債券，預計募資2770萬美元協助亞洲各國弱勢婦女。美國在台協會表示，婦女生計債券是台灣與美國DFC在該區域合作的首例，具有指標性意義，未來將在印太地區持續尋求具體合作機會，推動雙方政策並幫助當地經濟發展。

台美雙方今天在行政院舉行「婦女生計債券案」聯合記者會，行政院政委鄧振中、外交部長吳釗燮、美國在台協會處長酈英傑都出席，美國國際開發總署（USAID）代理助理署長彼德拉、新加坡社會效益投資公司（IIX）投資長雷比爾也以預錄影片方式與會。

酈英傑表示，上個月在「美台經濟繁榮對話」的啟動儀式上，美國與台灣承諾，要在科技合作、全球衛生安全、重塑全球供應鏈等議題上共同合作，增進女性的經濟賦權是一個時常交錯出現的優先重點。這是關於理念相近的夥伴站在一起，一同推動共同的價值與共享利益。

AIT指出，為提升台灣與美國在印太地區的合作，具體展現台美對區域發展的貢獻，台灣與美國共同參與新加坡「社會效益投資公司」規劃的「婦女生計債券」。由國合會與美國DFC提供關鍵的信用強化，協助印太地區弱勢婦女建立永續性的生計。

其中第三期婦女生計債券今年12月10日發行，募資規模2770萬美元，為4年期債券，將用來協助印尼、印度、菲律賓及其他亞洲國家約17.5至18.5萬名弱勢婦女及女性企業家取得銀行貸款、市場產銷管道及可負擔的生活必需品，提升當地婦女生計並實現其經濟潛力。

AIT認為，該債券在全球疫情期間發行，對於促進當地經濟復甦及區域永續發展更具意義。台灣是美國在印太區域的關鍵夥伴，台美就婦女生計債券的合作，凸顯台美的全球區域夥伴關係，也具體展現雙方就區域發展的共同理念。婦女生計債券為台灣與美國DFC在該區域合作的首例，具有指標性的意義。

AIT表示，台灣投入「婦女生計債券案」，將更加強化其在亞洲婦女賦權的領導地位，而美國對於婦女生計債券系列的支持，也將推促落實美國白宮「全球婦女發展及繁榮倡議」，持續向2025年之前嘉惠全球5000萬婦女的目標邁進。

(中時 )