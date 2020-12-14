海七哨位置 （圖／記者袁庭堯）

高雄登山客11日在柴山疑遭軍方實彈射擊流彈波及，高雄市長陳其邁指派市府祕書長楊明州，14日下午與海軍陸戰隊指揮部人員前往現場勘查，初步研判肇事原因極可能是海七哨射擊訓練時誤傷民眾，軍方同意，未來海七哨將不再實施相關射擊訓練，以免再度發生意外。

由於登山客疑遭流彈射傷地點附近有軍方靶場，高雄市長陳其邁考量登山民眾安全，指派楊明州14日下午率市府團隊與軍方人員一同會勘，由於警方事後採證，誤傷民眾的確實是50機槍彈頭，且軍方射擊訓練場僅海七哨可進行50機槍實彈射擊，市府研判這次流彈應是海七哨射擊訓練肇事。

對此，軍方當場同意，海七哨未來將不再實施相關射擊訓練，以避免再次發生憾事。

楊明州指出，國軍基於國防戰備需求進行演訓，市府理應全力支持，但為保障民眾休憩安全，這次特別會同軍方視察各處靶場，確認壽山及北港靶場周邊避彈安全設施皆符合射擊訓練規定，市府將來也會與軍方合作，共同維護登山民眾的安全，請市民安心。

(中時 )